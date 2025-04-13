NYT: Слова Маска про зекономлені $150 мільярдів у США перебільшення — у звітах економія за контрактами, яких і не було

Заяви Ілона Маска, який керує Міністерством ефективності уряду США (DOGE), про те, що вже вдалося зберегти $150 мільярдів перебільшені, а у звітах є багато помилок і неточностей.

Про це пише The New York Times, провівши аналіз останнього звіту відомства.

У передвиборчій гонці, коли Маск підтримав Трампа на виборах, він говорив, що зможе урізати бюджет на $2 трильйони приблизно із $7 трильйонів. Але після перемоги Трампа і старту роботи команди DOGE, він зменшив цю ціль до $1 трильйона. Маск заявляв, що його команда з оптимізації витрат може скоротити федеральний бюджет на $1 трильйон у наступному фінансовому році, і зробити це до 30 вересня — кінця поточного фінансового року.

Проте на засіданні кабінету міністрів у четвер, 10 квітня, він повідомив, що очікує економії лише близько $150 мільярдів — на 85% менше від попередніх планів. Та навіть після цих слів Маска посадовець Білого дому заявив, що ціль не змінилася.

Говорячи про досягнення, команда Маска завищує результати, робить мільярдні помилки, зазначає витрати, яких не мало б бути в наступному році — або й взагалі ніколи.



DOGE публікує онлайн-реєстр своїх скорочень бюджету — останнє оновлення було 8 квітня. Йдеться про «приблизні заощадження» на $150 мільярдів. Видання NYT помітило ряд неточностей. Зокрема, Маск заявив, що зекономить $150 мільярдів у 2026 фінансовому році, але сайт не уточнює, коли саме очікується економія. А про $92 мільярди економії — понад 60% — немає жодних деталей.

Частину заощаджень команда все-таки детально описала — це скасовані гранти, контракти чи оренда офісів. Але в цих списках багато помилок, через які сума зекономленого вийшла завищеною на мільярди.

Деякі із цих помилок вже прибрали — наприклад, коли ту саму економію рахували тричі, плутали мільйони з мільярдами або приписували собі скасування контрактів, які завершилися ще за президентства Буша.

Помилки у звітах DOGE

Але помилок у звіті команди Маска ще вистачає. Одне з найбільших «досягнень», про які заявила команда Маска, — це начебто скасування контракту, якого насправді не було. Уряд просто просив компанії надсилати свої пропозиції, ще не обрав виконавця і не погодив вартість. Але команда Маска це проігнорувала й вирішила, що вже зекономила понад $318 мільйонів.

Як друге за величиною «заощадження» вказали скасування контракту з IRS на $1,9 мільярда — його скусували ще до інавгурації Трампа, за часів президентства Джо Байдена. Наступним пунктом у звіті йшлося про зекономлені $1,75 мільярда — їх не зекономили, а сплатили у повному обсязі за ці кошти грант.

Також команда включила до своїх підрахунків «заощадження», які або не відбудуться у 2026 році, або ті, що взагалі нереальні. Наприклад, вони заявили, що зекономили $2,9 мільярда, скасувавши контракт на створення великого притулку в Техасі для дітей-мігрантів. Але ця сума була розрахована на основі малоймовірних припущень: що контракт продовжуватимуть ще 3 роки поспіль і що притулок буде повний сотень дітей щодня.

Насправді притулок був порожній ще з березня 2024 року. Уряд платив $18 мільйонів на місяць за те, щоб він залишався в режимі очікування, тоді як повністю заповнений він коштував би $55 млн на місяць. Реальна економія — лише $27 млн, тобто 1% від того, що заявила команда Маска.

Окрім того, команда DOGE сказала, що зекономила $285 мільйонів, бо скасувала контракт з компанією Project Solutions Inc. Але насправді уряд погодився заплатити тільки $29 мільйонів, з яких $1,8 мільйона вже виплатили, а ще $3 мільйони мали надійти за виконану роботу.

Представниця компанії Робін Міллер сказала, що підтримує мету Маска, але їхні розрахунки — неправильні. До того ж контракт завершувався 3 жовтня 2025 року, тобто не стосувався наступного фінансового року.

DOGE також приписав собі «економію» за скасування лише запиту на пропозиції — тобто уряд просто попросив компанії подати ідеї, але нікого ще не вибрав і не називав ціну.

Йшлося про послуги у сфері управління персоналом від федерального агентства. Невідомо, коли і скільки уряд збирався витратити, але DOGE все одно заявив про зекономлені понад $318 мільйонів.

Раніше Маск казав, що команда може помилятися, але обіцяв усе виправляти. У Білому домі команду DOGE підтримали, сказавши, що вона досягла великих результатів. Але коментувати конкретні приклади перебільшення успіхів там відмовились, пише NYT.