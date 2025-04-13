Британія призупиняє низку мит, щоб допомогти своїм компаніям впоратися з обмеженнями США

Премʼєр Великої Британії Кір Стармер призупинив імпортні мита на десятки товарів, щоб підтримати британські компанії, які опинилися в епіцентрі торговельної війни президента США Дональда Трампа.

Про це пише The Telegraph.

Мита на 89 товарів будуть знижені до нуля на два роки в рамках масштабного державного втручання для послаблення тиску на компанії.

До списку, зокрема, увійшли: сироп агави (солодкий інгредієнт у випічці та коктейлях), харчові продукти на кшталт пасти, консервованих ананасів і кедрових горішків, фруктові соки, кокосова олія та цибулини рослин.

Фірми, що імпортують фанеру та пластмаси, також отримають зниження мита, щоб зменшити тиск на будівельну галузь.

Товари, що ввозяться до Великої Британії і вже мають право на пільговий режим — наприклад, у рамках угод про вільну торгівлю — не будуть відчувати жодних наслідків.

Раніше Стармер вже помʼякшив заборону на продаж бензинових і дизельних автомобілів з 2030 року, щоб полегшити навантаження на британські компанії після того, як Трамп націлився на автомобільну промисловість.