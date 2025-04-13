Генштаб: Армія Росії за добу втратила 1 220 військових та понад 70 артсистем

Протягом минулої доби, 12 квітня, Росія втратила ще 1 220 своїх солдатів убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони знищили 12 ворожих танків, 33 бойові броньовані машини, 71 артилерійську систему, один засіб ППО, 147 дронів оперативно-тактичного рівня, 143 одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 932 тисячі військових.

Україна й Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.