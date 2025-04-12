YouTube хоче обмежити безкінечне гортання коротких роликів на платформі

YouTube працює над функцією, яка допомагатиме користувачам позбутися залежності від коротких роликів відеохостингу.

Про це повідомляє технологічне медіа Android Authority.

YouTube Shorts щодня набирають понад 70 мільярдів переглядів. Платформа активно просуває ці ролики, але Google, схоже, починає розуміти, що такий контент може згубно впливати на користувачів.

Для певної кількості людей це перетворюється на проблему. Дослідження демонструють, що через так званий думскролінг люди стають неуважними, їм важко керувати часом, знижується здатність до навчання.

У свіжій бета-версії YouTube (v20.15.32) виявили таймер для перегляду Shorts, окремий від нагадування «Зробіть перерву». Нова функція зупинятиме безперервне гортання, щойно людина досягне встановленого ліміту. Відеохостинг не блокуватиме короткі відео повністю. Ті з них, що з’являтимуться на головній сторінці або в результатах пошуку, все ще можна буде відтворити.

Поки невідомо, коли нова функція стане загальнодоступною, але її наявність у бета-версії свідчить, що Google вже тестує таймер для YouTube.