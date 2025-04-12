Politico: У Держдепі США від працівників вимагають доносити одне на одного за «антихристиянські упередження»

Адміністрація президента США Дональда Трампа наказала співробітникам Державного департаменту доносити про будь-які випадки, коли їхні колеги виявляють «антихристиянські упередження».

Про це пише Politico, яке отримало доступ до копії внутрішньої телеграми.

Нове розпорядження свідчить про спроби Білого дому підтримати співробітників християнської віри, які працюють у федеральному уряді. Тепер Держдепартамент США збиратиме інформацію, що «стосується антирелігійних упереджень під час попередньої президентської адміністрації», і збиратиме приклади антихристиянських упереджень через анонімні звіти своїх працівників.

Держдепартамент США також надіслав телеграму до посольств по всьому світу від імені держсекретаря Марко Рубіо. Ці ж інструкції опублікували у внутрішньому повідомленні для всіх працівників відомства. Там йдеться, що спеціальна робоча група збереться приблизно 22 квітня, щоб обговорити перші результати своєї роботи.

Телеграма закликає працівників Держдепу повідомляти одне про одного через спеціальну форму, яка може бути анонімною. Однак доноси мають бути докладними — з іменами, датами та локаціями.

Водночас у телеграмі вказали, що Держдеп також збиратиме приклади будь-яких проявів релігійної дискримінації для власного аналізу.

Частина працівників Держдепу сприйняли цей наказ із шоком і тривогою, адже вважають, що він базується на хибному припущенні, ніби в самому відомстві взагалі існує проблема упередженого ставлення до християн. Співробітники попереджають, що це може створити атмосферу страху, коли уряд заохочує доносити одне на одного.

Президентський указ Трампа зобовʼязує всі федеральні агентства виявляти і викорінювати «антихристиянську упередженість». Однак організація Interfaith Alliance, яка виступає за релігійну свободу, розкритикувала його.

«Цей документ, на перший погляд, нібито спрямований на подолання упередженого ставлення до християн, зокрема католиків. Але насправді він може стати інструментом навʼязування вузького розуміння релігійної свободи, який легітимізує дискримінацію маргіналізованих груп, таких як ЛГБТК+ спільнота», — наголошували в Interfaith Alliance.