Віткофф у Москві й принц Гаррі у Львові демонструють відмінність підходів Європи та США. Огляд матеріалів іноземних медіа 11 квітня

NBC News звертає увагу на символічний збіг: поки перемовник від Трампа Стів Віткофф знов приїхав до Москви розмовляти з Путіним про перемирʼя в Україні, до Львова завітав принц Гаррі, який зустрівся з українськими ветеранами. Це символічно демонструє теперішню різницю в підходах щодо російсько-української війни в Європі та США, пише медіа. Тоді як європейські країни виділяють все більші суми на підтримку Києва й обговорюють можливість бодай часткового закриття неба над Україною та залучення наземного контингенту, Сполучені Штати більше цікавляться ресурсно-фінансовим боком питання й схильні «не помічати» системного порушення росіянами домовленості не бити по енергетичній інфраструктурі. Також медіа згадує чергову зустріч групи підтримки України на базі «Рамштайн», де європейські країни виділили Україні понад $20 мільярдів, а представник США навіть не завітав на зустріч особисто, обмежившись відеодзвінком.

Також варті уваги текст політолога Андреаса Умланда у Foreign Policy про те, чому вибори, на яких за вказівкою Росії наполягають США, не сприятимуть закінченню війни, а також колонка військового експерта Миколи Бєлєскова у Atlantic Council про прагматичний план миру в Україні.