Росіяни рекламують участь у війні в китайських соцмережах. Огляд матеріалів іноземних медіа 10 квітня

На тлі розмов про участь понад сотні китайських найманців у війні з російського боку британське видання The Guardian опублікувало матеріал про те, як росіяни заманюють громадян Китаю на війну. Зараз нескладно, пише медіа, натрапити в китайських соцмережах на кшталт Doyuin чи BiliBili на відеоролики з розповідями про те, як добре воювати на боці росіян. Частина цих відео робить акцент на тому, що війна ― мужня справа й місце для сміливих. Інша частина схожа на черговий рілз інста-інфлюенсерів і пропонує «цікаву мандрівку, відпочинок із роботою». Є й реклама, спрямована на націоналістичні чи дружні до Росії почуття. Але в кожному з таких повідомлень так чи інакше говорять про гроші ― мовляв, ця авантюра добре оплачується.

Є в китайському інтернеті відео з тими, хто вже нібито вирушив на війну. Є російські блогери, які китайською звертаються до місцевих, акцентуючи увагу на соціальному забезпеченні військових. Під такими постами зазвичай чимало коментарів: хтось питає, наскільки великою перепоною є незнання російської. Хтось ― як подати документи. Є й критичні коментарі про те, що такі гроші можна заробити і в Китаї, пише видання.

Серед китайських найманців є й ті, хто воює на українському боці, пише медіа. Однак їх менше не в останню чергу тому, що візу до Росії китайцям отримати відчутно простіше.

Тим часом The Economist більше пише про китайців, які воюють за Україну. Огляд цього матеріалу, як і резюме ще двох, доступні тим, хто підтримує нас на Patreon.