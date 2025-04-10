Журналісти AP показали відео страти українських військовополонених росіянами. МЗС України відреагувало

Журналісти Associated Press оприлюднили відео страти чотирьох українських військовополонених російськими військовими.

Страту зняли український та російський дрони неподалік села Пʼятихатки, що на Запоріжжі, 13 березня 2025 року. На відео українські військові виходять зі зруйнованого будинку під дулами зброї — один із піднятими руками, щоб здатися російським військам, і лягають обличчям у траву.

На відео з українського дрона, яке журналісти AP отримали від європейських військових, російські військові стріляють українським військовополоненим у спини. Двоє росіян стріляють у полонених упритул, третій — прицільно стріляє полоненому українцеві в голову.

На російських мілітарних каналах ширять те ж саме відео — проте воно обривається на моменті, коли українські військовополонені ще живі. Один російський військовий блогер підписав його словами: «Противник вирішив не загинути й вийшов із піднятими руками».

Associated Press

Україна неодноразово наголошувала, що страта українських військовополонених — це не поодинокий випадок, а системна політика Росії. Від початку повномасштабної війни задокументували щонайменше 245 вбитих українських полонених. Кремль, однак, це заперечує.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував опубліковане Associated Press відео страти російськими солдатами чотирьох українських військовополонених, підкресливши, що такі страти стали системними.

«Ці страти не лише показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також показують, що російська армія — це збіговисько дегенератів. Їм не вистачає елементарної дисципліни, оскільки дисципліновані армії не страчують військовополонених — це суперечить воєнній логіці», — написав Тихий.

Речник МЗС підкреслив, що винні мають бути притягнуті до відповідальності. Він також подякував Associated Press за роботу, оскільки це показало, як росіяни фабрикують відео, аби приховати звірства своєї армії.