OpenAI подала зустрічний позов проти Маска. Компанія звинувачує його в переслідуваннях

Корпорація OpenAI подала зустрічний позов проти мільярдера Ілона Маска, посилаючись на систематичні переслідування з його боку.

Про це повідомляє Reuters.

OpenAI стверджує, що Маск «випробував усі доступні інструменти», щоб завдати шкоди компанії. У заяві суддю просять зупинити підприємця від «незаконних і несправедливих дій» надалі, а також притягнути його до відповідальності за вже скоєне.

«[Маск діє проти OpenAI] за допомогою атак зловмисних кампаній, що транслюються понад 200 мільйонам підписників Маска в підконтрольній йому соцмережі, надуманої вимоги надати корпоративні записи, судових позовів з метою переслідування і фіктивних торгів за активи OpenAI», — йдеться в заяві.

У відповідь юридична команда Ілона Маска пригадала його нещодавню пропозицію купити OpenAI за $97,4 мільярда, яку компанія відхилила.

«Якби рада директорів OpenAI справді розглянула цю пропозицію, що вони були зобовʼязані зробити, то побачили б, наскільки вона була серйозною. Показово, що необхідність заплатити справедливу ринкову вартість за активи OpenAI нібито «втручається» в їхні бізнес-плани», — каже адвокат Маска Марк Тоберофф.