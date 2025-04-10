Як повномасштабну війну проживають українські підлітки-готи. Огляд матеріалів іноземних медіа 9 квітня

Американське медіа Vice, яке фокусується на андеграундній культурі, присвятило матеріал тому, як виклики повномасштабного російського вторгнення проживають українські підлітки ― представники готичної субкультури. Цей текст починається так: «Влітку і восени 2024 року, блукаючи Україною, я натрапляв на підлітків-готів. Я зустрічав їх на міських площах, дитячих майданчиках і в парках; в Instagram, у трамваях і проходах супермаркетів. Здебільшого ці підлітки-готи були схожі на тих, кого я бачив у будь-якій іншій частині світу, за винятком однієї важливої ​​деталі: їхні барвисті історії дорослішання були обрамлені привидом війни і перспективою призову на військову службу проти м’ясорубки Володимира Путіна».

Автор Ніколя Дикманс зосереджується на тому, що готи нерідко романтизують смерть, а в Україні це не уявна перспектива, а зовсім близька реальність. Квінтесенція цього ― у розповіді киянки-готеси Анни про те, як вона зрозуміла, що кохає свого хлопця. «Я усвідомила, що кохаю, коли він просто переді мною нейтралізовував снаряд “Граду”. Усвідомлення того, що будь-який необережний рух може вмить знищити нас обох, зробило мене дуже близькою до нього», ― каже вона. Вільний час 18-річна Анна та її хлопець люблять проводити, «займаючись сексом, курячи травичку та придумуючи нові способи вбивати росіян».

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