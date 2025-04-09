Astro Bot став найкращою відеогрою за версією BAFTA Games Awards 2025

Премія BAFTA Games Awards оголосила переможців. Найкращою грою став платформер Astro Bot, який до того ж здобув перемогу загалом у пʼяти номінаціях.

Про це йдеться на сайті премії.

Astro Bot переміг у номінаціях «Найкраща відеогра», «Приз за досягнення в галузі звуку», «Найкраща сімейна гра», «Найкращий геймдизайн» та «Найкраща анімація».

Психологічний трилер Still Wakes the Deep здобув перемогу в номінаціях «Найкраща нова інтелектуальна власність», «Найкращий виконавець / виконавиця головної ролі» та «Найкращий виконавець / виконавиця ролі другого плану».

Найкращою британською грою стала пригодницька відеогра Thank Goodness Youʼre Here!, а приз у номінації «Найкращий дебют» отримала карткова гра Balatro. Найкращим мультиплеєром визнали шутер Helldivers II.