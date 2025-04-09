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День на Урані виявився довшим за попередні оцінки. Але лише на 28 секунд

Автор:
Олександра Опанасенко
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Дослідження астрономів показали, що доба на Урані триває на 28 секунд довше, ніж думали раніше — тобто 17 годин 14 хвилин і 52 секунди.

Дослідження опублікували в журналі Nature Astronomy.

Раніше тривалість доби на Урані визначили за допомогою даних з космічного зонду Voyager-2, який досліджував планету у 1986 році. Космічний телескоп Hubble також десятиліттями збирав дані з Урану.

Переоцінити період обертання Урану та, відповідно, тривалість доби на планеті вдалося за допомогою спостережень за його полярними сяйвами та магнітними полюсами. Цей метод може допомогти визначати період обертання будь-яких небесних тіл, де є полярні сяйва, зокрема екзопланет.

Похибка у 28 секунд у періоді обертання Урану може здатися незначною. Однак через неї виникла похибка у визначенні розташування магнітних полів планети на цілих 180 градусів довготи вже через 1,7 року після прольоту Voyager-2. Через це протягом десятиліть науковці не могли встановити розташування осі магнітного поля планети відносно осі її обертання.

Полярні сяйва на Урані.

Полярні сяйва на Урані.

NASA

Завдяки знімкам полярних сяйв Урану в ультрафіолетовому діапазоні, які телескоп Hubble робив у 2011—2022 роках, науковцям вдалося визначити період обертання з точністю, у 1000 разів більшою ніж раніше.

Так встановили, що доба на Урані триває 17 годин 14 хвилин і 52 секунди. Ці вимірювання допоможуть у подальшому вивченні магнітного поля планети та плануванні місій до неї.