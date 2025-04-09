Телескоп «Хаббл» показав лебедину пісню велетенської зорі

Космічний телескоп «Хаббл» показав зображення з величезними хмарами іонізованих атомів і молекул, які викинула в космос вмираюча зоря — це планетарна туманність під назвою Kohoutek 4-55, яка розташована за 4 600 світлових років від Землі у сузір’ї Лебедя.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Планетарні туманності виникають, коли великі зірки дають своє «прощальне шоу». Наприкінці життя зірка стає червоним карликом, який згодом вичерпує все своє паливо й скидає останні шари газу, а його щільне ядро стискається ще більше, запускаючи фінальний спалах ядерного синтезу.

ESA / Hubble / NASA

Тоді оголене ядро розігрівається до надзвичайно високих температур і випромінює ультрафіолетове світло, яке збурює газові хмари навколо. Молекули в газі іонізуються та починають світитися.

Така фаза активного синтезу триватиме тільки десятки тисяч років, а потім залишить по собі білого карлика — зорю, що вже ніколи не зможе освітити свої хмари.