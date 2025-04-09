Генштаб: Українські військові ліквідували 1 270 окупантів і знищили 52 їхні артсистеми

Упродовж минулої доби, 9 квітня, РФ втратила 1 270 військових убитими й пораненими, а ще лишилася без десятків одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові за добу знищили чотири російські танки, десять бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, один засіб ППО, 56 дронів оперативно-тактичного рівня, 188 одиниць автомобільної техніки.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 927 тисяч солдатів.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна й Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.