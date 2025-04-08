Нацполіція заявила, що викрила шахраїв — не поставили ЗСУ понад 100 дронів

У Національній поліції України повідомили, що правоохоронці ліквідували організовану злочинну групу шахраїв, яка не поставила для ЗСУ понад сто дронів вартістю майже 11 мільйонів гривень.

Про це написала пресслужба НПУ.

За матеріалами справи, фігуранти зареєстрували ФОП на підставну особу і пропонували поставки дешевих дронів. Надсилали пробні партії по 3—5 БпЛА, а коли отримували наступне замовлення на велику партію, забирали повну передплату і зникали.

Отримані гроші перераховували на «холодні» криптогаманці чи банківські рахунки фіктивних компаній. Під час обшуків правоохоронці вилучили 53 дрони Mavic, 152 злитки срібла та різну валюту загалом майже на $740 тисяч.

Правоохоронці встановили, що підозрювані ошукували не тільки потенційних покупців, але й реальних продавців дронів: купували невеликі партії з відстрочкою оплати та згодом розраховувались, а потім замовляли великі партії й не виходили на звʼязок.

Поліція та кіберфахівці з Києва викрили трьох учасників шахрайської групи. Вони жили в Києві та Тернополі. Групу очолював 31-річний чоловік. Зловмисники шукали жертв, створювали криптогаманці та фіктивні рахунки, з яких виводили гроші або переводили їх на свої картки. Усі операції правоохоронці задокументували.

Під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора всім трьом, разом з організатором, оголосили підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою під час воєнного стану. За це їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Наразі відомо про девʼять потерпілих, але їх може бути більше. Поліція також шукає можливих спільників шахраїв.