Генштаб: Росія втратила ще 1 290 військових і 43 артсистеми

Протягом минулої доби, 7 квітня, Росія втратила 1 290 військових убитими й пораненими, а також — десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові за добу знищили пʼять російських танків, 14 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, 43 дрони оперативно-тактичного рівня, 107 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 926 тисяч солдатів.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та майже 380 тисяч були поранені.

Щодо російських втрат, за словами президента України, станом на 4 лютого РФ втратила приблизно 350 тисяч військових убитими. Ще 50—70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600—700 тисяч поранені.

Російські медіа станом на кінець січня встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.