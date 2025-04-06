Актор серіалу «Гра в кальмара» отримав один рік ув’язнення за домагання

Південнокорейського актора О Йон Су, відомого завдяки ролі гравця під номером 001 у серіалі Netflix «Гра в кальмара», засудили до одного року увʼязнення за домагання колеги.

Про це повідомляє The Daily Star.

Спочатку 80-річного чоловіка засудили до восьми місяців увʼязнення з дворічним випробувальним терміном, однак потім змінили рішення. Його звинуватили у тому, що у 2017 році він біля свого будинку обійняв і поцілував молодшу акторку проти її волі. Чоловік послідовно заперечував ці звинувачення.

Прокурори стверджували, що жертва після інциденту «жила в страху як у професійному, так і в особистому плані». У відповідь О Йон Су заявив, що його поведінка була проявом «батьківських почуттів». Адвокати актора стверджували, що справа ґрунтується виключно на свідченнях постраждалої, яким нібито бракує чіткості й деталей.

«Це принизливо — постати перед судом у такому віці. Якщо я сказав або зробив щось недоречне, я прийму вирок. Але я не вважаю, що мої дії були нападом. Якщо під час короткого спілкування мої необережні слова або дії завдали болю, я прошу вибачення. В одну мить зруйнувалося все, що я будував 80 років. Я відчуваю порожнечу», — сказав засуджений.

Остаточний вирок в апеляційному суді мають винести 3 червня.