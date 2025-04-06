Reuters: Євросоюз готує відповідь на нові мита Трампа — це стосуватиметься американських товарів на $28 млрд

Найближчими днями країни Європейського Союзу планують виступити єдиним фронтом проти нових мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. Євросоюз може схвалити перший пакет контрзаходів, який стосуватиметься американських товарів на суму до $28 мільярдів.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

ЄС приєднується до Китаю та Канади, які вже запровадили свої мита у відповідь на американські. Це свідчитиме про загострення торгового конфлікту зі Сполученими Штатами.

Зараз держави-члени ЄС стикаються з американськими митами у 25% на сталь, алюміній і автомобілі, а також із «дзеркальними» митами у 20% майже на всі інші товари. Під мита потрапляє близько 70% європейського експорту до США, обсягом $585 мільярдів. Незабаром США також можуть запровадити додаткові мита на мідь, ліки, мікрочипи й деревину.

Єврокомісія вже 7 квітня представить країнам-членам список американських товарів, до яких пропонує застосувати мита у відповідь на мита на сталь та алюміній, а не на весь американський експорт. До переліку потраплять м’ясо, зернові, вино, деревина, одяг, а ще — жувальна гумка, зубна нитка, пилососи й туалетний папір.

У Люксембурзі відбудеться перша зустріч представників торгівлі всіх 27 країн ЄС. Там вони обговорять наслідки мит Трампа і погодять спільну відповідь.

Франція хоче, щоб відповідь ЄС виходила за рамки лише мит, а стосувалася, зокрема зупинки інвестицій у США. Натомість Ірландія закликає до зваженої реакції, адже третина її експорту йде до США. В Італії сумніваються, чи варто взагалі відповідати симетрично.

Наразі переговори з Вашингтоном не дали результатів. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович назвав свої переговори з представниками США «відвертими», але заявив, що американські мита — «шкідливі та безпідставні».

Пропозицію Єврокомісії про перші контрмита винесуть на голосування 9 квітня. Якщо її не заблокує кваліфікована більшість (15 країн, що представляють 65% населення ЄС), мита набудуть чинності у два етапи: частина — з 15 квітня, решта — через місяць.