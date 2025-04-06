Найстарші мешканці зоопарку Філадельфії стали батьками — вперше за століття

У зоопарку Філадельфії вперше за 150 років народилися галапагоські черепашки. Їхні батьки — пара дуже рідкісних і майже 100-річних галапагоських черепах — найстарші мешканці зоопарку.

Про це повідомила пресслужба Philadelphia Zoo.

Малюків народилося четверо, і поки що їх тримають у спеціальному приміщенні в Домі рептилій та амфібій. Їх годують, піклуються про них і ретельно стежать за ростом. Кожне з черепашенят важить від 70 до 80 грамів (приблизно як куряче яйце).

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«Це дуже важлива подія для зоопарку, і ми раді поділитися цією новиною з усім світом», — сказала директорка зоопарку Джо-Ель Могерман.

Їхня мати Моммі живе в зоопарку ще з 1932 року. Вона одна з найцінніших черепах з погляду генетики, і тепер ще й найстарша серед представниць свого виду, хто став мамою вперше. А батька звати Абразцо. Він прибув до зоопарку у 2020 році.

Черепаха Моммі

Публіці черепашок покажуть 23 квітня, а ще зоопарк планує влаштувати конкурс на найкращі імена для малюків.