Американський генерал засвідчив успішний наступ ЗСУ на Білгородщині. Огляд матеріалів іноземних медіа 4 квітня

Українці досі займають частину російської території й навіть розширюють плацдарм, пише з посиланням на американського генерала Крістофера Каволі Politico. «Вони зайняли дуже хороші ділянки південніше, на Білгородщині, ― каже Каволі. ― Тиждень тому провели хороший контрнаступ. Тож там, [російській території] досі відбувається рух туди-сюди». Українська сторона досі про операції на Білгородщині не повідомляла, пише видання.

Також видання повідомляє, що сили оборони досі тримають близько 130 квадратних кілометрів території на Курщині.

Загалом Каволі оцінює українські позиції в поточний момент як міцні. «Звісно, складно зараз, сидячи тут уявити великий український наступ, який звільнить всі їхні території. Але складно й уявити те, що українські війська колапсують і програють цю війну. Зараз вони в набагато кращій позиції, ніж колись були», ― каже він.

Обґрунтовуючи останню тезу, Каволі зазначив успішний перерозподіл тилових службовців на фронт, збільшення обсягів виробництва дронів та ракет, пише видання.

Також варті уваги матеріал CEPA про те, що Тайвань покладається на досвід використання Україною морських дронів, The Spectator опублікував матеріал із обуреними коментарями американських волонтерів, які воюють в Україні, щодо Трампа, The Guardian пише про українців, які колись втекли до США від повномасштабної війни, а тепер опинились перед загрозою депортації, а телеканал France24 зняв годинний документальний фільм про українських жінок на фронті.