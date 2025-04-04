Телескоп «Хаббл» показав зоряні скульптури в Малій Магеллановій Хмарі

Нове зображення від космічного телескопа «Хаббл» демонструє молоде зоряне скупчення в Малій Магеллановій Хмарі — галактиці-супутниці Чумацького Шляху, яка розташована за 200 тисяч світлових років від нас.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Мала Магелланова Хмара містить менше елементів, важчих за гелій, ніж Чумацький Шлях. Астрономи називають такі елементи металами. Через це умови в цій галактиці схожі на ті, що існували на ранніх етапах розвитку Всесвіту.

Зображення, яким поділився «Хаббл», є першим, що об’єднує спостереження телескопа у трьох діапазонах: інфрачервоному, оптичному та ультрафіолетовому. Це дало створити деталізоване фото цього яскравого «заводу» з народження зірок.

ESA / Hubble / NASA

Зоряне скупчення NGC 346 — це місце народження понад 2 500 нових зірок. Найбільші з них випромінюють інтенсивне блакитне світло і значно перевищують розмір Сонця. Рожевий туман і темні хмари — це залишки матеріалу, з якого утворилися зорі.

Зірки в цьому скупченні змінюють простір навколо себе, буквально «вирізаючи» в туманності величезну порожнину. Вони випромінюють потужне світло та випускають сильні зоряні вітри, які розганяють навколишній газ і поступово розсіюють туманність.