FOX продовжить культові серіали на чотири сезони. Серед них «Сімпсони» і «Американський тато»

Американська телевізійна мережа FOX замовила по чотири додаткових сезони серіалів «Сімпсони», «Сімʼянин», «Американський тато» і «Закусочна Боба».

Про це повідомляють The Independent і The Hollywood Reporter.

Улюблені шоу глядачів транслюватимуть до 2028—2029 років. Загалом буде 40 сезонів і до 900 епізодів «Сімпсонів». Разом з тим шоу вже є рекордсменом за кількістю сезонів серед серіалів, які показують у прайм-тайм у США.

«Гріффінів» продовжили до 27-го сезону, а «Закусочну Боба» — до 19-го. Замовлення на «Американського тата» за підрахунками FOX охопить з 20-го по 23-й сезони. Усі чотири серіали виробляє студія 20th Television Animation.

Як пишуть медіа, FOX уклав угоду з Hulu — це потоковий сервіс, що належить The Walt Disney Company. «Американський тато», «Закусочна Боба» та «Сімʼянин» ідуть на цій платформі, останні два регулярно перебувають у топі за переглядами. «Сімпсони» показують виключно на Disney+, це ще один стримінговий сервіс.

Шоу «Крапополіс» і «Найзвичайніші хлопаки» теж продовжать у 2025—2026 роках. Телекомпанія ще не вирішила долю серіалів «Велика Північ» (The Great North) і «Грімзмург».