Як ефективно збирати донати: вийшов другий епізод «Збірного подкасту» ПриватБанк і Mastercard

На YouTube вийшло продовження «Збірного подкасту» — проєкту ПриватБанку та Mastercard, який вони запустили для всіх, хто займається благодійністю та волонтерством.

Благодійні збори стали невід’ємною частиною життя українців. У «Збірному подкасті» відомі волонтери, фандрейзери та громадські діячі діляться власним досвідом і практичними порадами про те, як організовувати збори ефективно, і що допомагає підвищити довіру до благодійних ініціатив.

Головна героїня другого випуску — бойова медикиня, штурмовичка та волонтерка Олена Риж. Вона поділилася своїми історіями збору коштів та порадила, як ефективно збирати донати.

«Будь-яка дія потребує кроку. Будь-якого, навіть маленького. Не потрібно все й одразу. [Можна відкрити збір] на пʼять, на 10, на дві тисячі гривень. Усе залежить від того, де і як збирати [донати]. Можна ораганізовувати збори в інстаграмі та фейсбуці, на інших платформах, є різні формати. І якщо хочеться почати, треба просто зробити цей крок», — каже Олена Риж про те, як почати збір коштів на волонтерство.

У межах запуску подкасту ПриватБанк і Mastercard також розповідають про «Конверти» – сервіс для накопичення коштів. Користувачі сервісу активно використовують «Конверти» саме для благодійних зборів.