СБУ повідомила про підозру ще трьом генералам РФ, які командували захопленням Запорізької АЕС

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру трьом російським генералам та їхнім спільникам, які командували захопленням Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомили в СБУ.

Йдеться про:

генерал-майора Д митра Чистякова — командира 102 окремої бригади оперативного призначення в республіці Дагестан РФ;

— командира 102 окремої бригади оперативного призначення в республіці Дагестан РФ; генерал-майора Олексія Домбровського — заступника начальника головного управління Росгвардії по Краснодарському краю РФ;

— заступника начальника головного управління Росгвардії по Краснодарському краю РФ; генерал-майора Юрія Лукачова — командира 22 окремої бригади оперативного призначення «Кобра» Північнокавказького округу Росгвардії (на момент вчинення злочину був у званні полковник);

— командира 22 окремої бригади оперативного призначення «Кобра» Північнокавказького округу Росгвардії (на момент вчинення злочину був у званні полковник); полковника Олексія Решетнєва — командира полку з охорони важливих державних об’єктів Приволзького округу Росгвардії;

— командира полку з охорони важливих державних об’єктів Приволзького округу Росгвардії; полковника Сергія Довганя — начальника відділу організації охорони важливих державних об’єктів Сибірського округу Росгвардії;

— начальника відділу організації охорони важливих державних об’єктів Сибірського округу Росгвардії; підполковника Мурахдана Ахмедханова — командира посиленої тактичної групи 749-го окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії в республіці Дагестан РФ.

СБУ

За даними слідства, на початку повномасштабної війни ці російські військови віддавали накази своїм підлеглим атакувати Запорізьку АЕС з використанням важкого озброєння.

Під час захоплення російські війська обстрілювали ЗАЕС із танків та інших видів бронетехніки. Через це загинув працівник станції та ще двоє людей, четвертий — отримав поранення. Крім того, російські обстріли могли пошкодити технологічне обладнання і спричинити техногенну катастрофу.

Тож росіянам заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

Оскільки вони переховуються в Росії, тривають комплексні заходи, аби притягнути їх до відповідальності.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Запорізька атомна електростанція вже неодноразово була на межі блекауту. Через російські обстріли знеструмлювалися лінії живлення.