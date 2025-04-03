УЄФА вшанувала пам’ять ексфутболіста збірної Росії, ліквідованого на війні в Україні

На конгресі УЄФА у Белграді вшанували памʼять російських футболістів, тренерів та суддів, які померли у 2024 році. Серед них опинився колишній футболіст збірної РФ Олексій Бугаєв, який воював проти України і був ліквідований на фронті.

Про це повідомляє видання Tribuna.

Бугаєв завершив футбольну карʼєру в 2010 році. У вересні 2024-го його засудили до девʼяти років колонії за спробу збуту наркотиків, а вже наприкінці грудня стало відомо, що він загинув на фронті.

Перед процедурою вшанування пам’яті президент УЄФА Александер Чеферін сказав: «Я б хотів запросити вас вшанувати хвилиною мовчання памʼять про членів європейської футбольної родини, які пішли з життя з моменту нашої останньої зустрічі».

Протягом хвилини мовчання вшанували також і померлих українських футбольних діячів — Михайла Фоменка, Анатолія Конькова, Володимира Лазаренка та Андрія Щепотьєва.

У тексті до списку померлих українців було вказано таке: «УЄФА та асоціації-члени висловлюють щирі співчуття УАФ та всім тим в Україні, хто втратив близьких».