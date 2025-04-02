Генсек НАТО відповів, чи США надалі захищатимуть Європу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вперше прокоментував секретні документи Пентагону, у яких йшлося про бачення Вашингтоном головної загрози для країни, передає кореспондентка «Бабеля».

З доповіддю під назвою «Проміжні стратегічні оборонні настанови», позначеною грифом «секретно / не для іноземців», ознайомилася газета The Washington Post.

У документах йшлося про те, що США переорієнтували свою безпекову стратегію і тепер готуються до великої війни з Китаєм, тож Європа не може покладатися на американський захист.

Марк Рютте підкреслив, що союзникам варто докласти усіх зусиль, щоб захистити євроатлантичну зону, однак різноманітні загрози існують і за межами цього регіону.

«Це означає, що коли йдеться про США, а також про інших союзників по НАТО та про Альянс в цілому, ми маємо бути в курсі того, що відбувається в Індо-Тихоокеанському регіоні. І зрозуміло, що з часом США хочуть все більше зосереджуватися на цій частині світу», — зазначив генсек.

На його думку, у звʼязку із цим було б логічно, якби європейські держави активізувалися ще більше. «Немає жодних планів зняття [захисту європейської безпеки з боку Сполучених Штатів] чи чогось іншого», — додав Рютте.

Треба розуміти, що загроза йде не лише від Росії, каже посадовець.

«Ми бачимо, як китайці розбудовуються, ми бачимо, що відбувається в Ірані, ми бачимо, що відбувається в Північній Кореї. І тому до нас приєднаються Японія, Корея, Австралія та Нова Зеландія», — резюмував він.