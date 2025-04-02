Актор Жан-Клод Ван Дамм став фігурантом кримінальної справи про торгівлю людьми в Румунії

Бельгійського актора Жан-Клода Ван Дамма підозрюють в участі в мережі торгівлі людьми, серед яких були неповнолітні.

Про це пише румунська газета Libertatea.

Розслідування почали за заявою 26-річної румунки, яка стверджувала, що десять років тому в Каннах зазнала сексуальної експлуатації з боку актора.

За її словами, на заході в Каннах актор скористався сексуальними послугами одразу пʼятьох румунських жінок, яких змушували займатися проституцією. У скарзі вона стверджувала, що «дівчат віддали акторові», а присутні знали, що дівчат експлуатували.

Справу, у якій фігурує Ван Дамм, завели за трьома статтями: користування послугами експлуатованої особи, створення злочинного угруповання та торгівля людьми.

Румунське медіа Hotnews пише, що дівчат для актора підбирав румунський підприємець і власник модельного агентства Морел Боля. У 2022 році його звинуватили в торгівлі неповнолітніми. За даними слідства, бізнесмен втягував дівчат у діяльність, повʼязану із «сексуальною експлуатацією із застосуванням психологічного примусу», через своє модельне агентство.

Це не вперше Ван Дамма звинуватили в сексуалізованому насильстві, нагадує Libertatea. У 2022 році бельгійська прокуратура почала проти нього розслідування після скарги на інцидент, який стався в серпні 2021 року в брюссельському барі. Тоді 33-річна жінка заявила, що актор спробував напасти на неї, пропонуючи вступити в інтимні стосунки. Поліція порушила справу, Жан-Клод Ван Дамм звинувачення відкинув.