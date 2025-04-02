Помер голлівудський актор Вел Кілмер — він грав головну роль у фільмі «Бетмен назавжди»

У віці 65 років помер голлівудський актор Вел Кілмер. Він прославився завдяки ролям у фільмах «Найкращий стрілець», «Цілком таємно!» і «Бетмен назавжди».

Про це повідомила його донька Мерседес, передає The New York Times.

Вел Кілмер помер від пневмонії 1 квітня у Лос-Анджелесі. Чоловік раніше мав діагностований рак горла, але йому вдалося одужати. Операція на горлі вплинула на його голос і поставила на паузу акторську кар’єру, проте він повернувся на екран, щоб повторити роль пілота винищувача Айсмена разом із Томом Крузом у фільмі «Найкращий стрілець: Маверік» 2022 року.

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«Я поводився погано. Я поводився сміливо. Я поводився дивно для деяких. Я нічого з цього не заперечую і не шкодую, тому що я втратив і знайшов частини себе, про існування яких навіть не здогадувався», — казав актор наприкінці документального фільму «Вел», який вийшов у 2021 році про його карʼєру.

Кілмер був наймолодшим актором, якого прийняли до престижної Джульярдської школи на той час, коли він навчався. Його перший прорив стався в шпигунській пародії 1984 року «Цілком таємно!». Згодом він знявся у десятках фільмів і здобув світову славу.