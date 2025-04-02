«Трамп має ілюзії щодо Путіна, та вони приречені боляче розбитися». Огляд матеріалів іноземних медіа 1 квітня

Численні впливові іноземні видання констатують, що Трампу не вдається «втихомирити» Путіна ― і примирлива, навіть дружня риторика не змінила настроїв російського диктатора щодо України. Судячи з дедалі частіших заяв Білого дому про саботаж Росією мирних домовленостей, там це розуміють ― і планують чи імітують плани рішучої відповіді. The New York Times пропонує найбільш детальний розбір ситуації у статті під назвою «Путін продовжує тиснути ― із Трампом і на полі бою».

Білий дім протягом останніх двох місяців «тепло обіймав» Кремль, пише медіа, та Путін не запропонував нічого суттєвого взамін. Путінська армія продовжує бомбардувати Україну, запускаючи дрони й ракети вглиб країни та зосереджуючись на великих містах. Погоджене Україною і Вашингтоном безумовне припинення вогню на 30 діб Росія «навантажила безліччю умов» і приставати на нього явно не налаштована.

Ба більше, відчувши позитивне ставлення з боку США, Путін пішов у своєму нахабстві ще далі, пише медіа. Так, днями він запропонував ввести в Україні зовнішнє управління та запевнив, що окупаційна армія здатна «дотиснути» Сили оборони України й досягти початкових цілей повномасштабного вторгнення. Жодної змістовної реакції з боку США, окрім чуток про дуже злого Трампа, на це не було. Немає й реакції на зафіксоване порушення домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. З іншого боку, пише видання, санкцій за порушення цієї домовленості немає, тож очікувати на її дотримання запеклими ворогами було б дивно.

Головна проблема Трампа ― у величезному бажанні якнайшвидше припинити війну, каже виданню Стефан Мейстер, експерт з Росії в Німецькій раді з міжнародних відносин. «Саме тому американський президент і відмовляється піти протилежним [від дружби з Росією] шляхом і піддати її значному тиску. Та все ж ми наближаємось до поворотної точки, коли до Трампа дійде, що Путін взагалі не зацікавлений в угоді та постійно кластиме на переговорний стіл нові умови».

Доказ цьому ― нові жорстокі обстріли цивільних, зокрема й житлових, обʼєктів в українських містах, пише The New York Times. Медіа згадує про знищення готелю у Дніпрі та шпиталю в Харкові. Для цього росіяни використали, серед іншого, дрони з потужними термобаричними боєголовками.

«Трампівська команда має ілюзію, що Путін дасть їм те, чого вони хочуть, ― підсумовує Мейстер. ― Але інтереси Путіна протилежні. Вони не перетинаються [з американськими]. Це лише плід уяви теперішнього американського керівництва, та ці ілюзії приречені боляче розбитися».

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