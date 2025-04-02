Нацбанк України скасував щомісячне обмеження на перекази між картками. Чому його вводили

Національний банк України вирішив не продовжувати дію обмеження у 150 тисяч гривень на місяць для переказів з картки на картку.

Про це повідомили в НБУ.

Заходи діяли для вихідних грошових переказів, також відомих як P2P і C2С, за всіма рахунками клієнтів, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Обмеження запровадили з 1 жовтня 2024 року.

У НБУ пояснили, що торік відбувся «аномальний сплеск» обсягу переказів між рахунками фізосіб, однак тепер він знизився. Крім того, у вересні та жовтні минулого року фіксували різке збільшення кількості відкритих платіжних карток. Цей показник теж стабілізувався, кажуть у Нацбанку.

«Національний банк і далі моніторитиме ситуацію та працюватиме над іншими ініціативами, що посилять ефективність боротьби зі злочинними схемами за участю дропів, а за потреби вживатиме додаткових заходів», — йдеться в повідомленні.