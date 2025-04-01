Маск очолив список найбагатших людей світу, на другому місці — Цукерберг

Американський підприємець Ілон Маск очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes, його статки оцінюють у $342 мільярди.

Відповідний рейтинг Forbes опублікував на своєму сайті.

Маск є співзасновником семи компаній, серед яких виробник електромобілів Tesla, виробник ракет SpaceX та стартап штучного інтелекту xAI (йому нещодавно Маск перепродав соцмережу X).

На другому місці Марк Цукерберг, який володіє компанією Meta (власник Instagram та Facebook). Його статки — $216 мільярдів. Третю позицію зайняв власник Amazon Джефф Безос зі статками у $215 мільярдів.

До десятка найбагатших також увійшли:

Ларрі Еллісон, співзасновник компанії з розробки програмного забезпечення Oracle — $192 млрд;

Бернар Арно, гендиректор групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) — $178 млрд;

Воррен Баффет, інвестор, засновник холдингової компанії Berkshire Hathaway — $154 млрд;

Ларрі Пейдж, гендиректор Alphabet, материнської компанії Google — $144 млрд;

Сергій Брін, співзасновник Google — $138 млрд;

Амансіо Ортега, засновник й експрезидент бізнес-групи Inditex — $124 млрд;

— $124 млрд; Стів Балмер, колишній гендиректор Microsoft — $118 млрд.

У першому десятку немає жодної жінки. Найбагатшою жінкою, за версією Forbes, є Еліс Волтон — дочка засновників мережі магазинів Walmart. Її статки — $101 млрд, вона посідає 15-ту сходинку.