Росіяни атакували Україну ракетами та керованими авіабомбами. Деталі атаки

Російські війська в ніч на 1 квітня завдали удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Українська ППО їх збила.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Росіяни завдали ударів із літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку.

Цієї ночі росіяни не запускали ударні дрони, повідомляє моніторинговий канал monitor. Останній раз ніч минула без російських дронів 14 березня цього року, а до того — 14 жовтня 2024-го.

Упродовж ночі росіяни активно застосовували керовані авіабомби по прикордонню Сумщини, Запорізькій області та на Донеччині.