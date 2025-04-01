Війна принесла достаток у російську глибинку ― і забрала перспективи. Огляд матеріалів іноземних медіа 31 березня

Повномасштабна війна принесла достаток туди, де його не було десятки років, ― у невеликі промислові російські міста, пише Financial Times. «Війна, в якомусь сенсі, великий урівнювач. Вона приносить гроші тим, хто не має привілейованого становища в суспільстві чи доброї освіти», ― каже виданню Яніс Клюге з Німецького інституту міжнародних і безпекових питань. У Росії це відбувається у вигляді замовлень на техніку, одяг чи харчі для армії ― і виплати військовим або їхнім родичам у разі загибелі окупанта.

Як наслідок, одна з найбільших мереж російських продуктових крамниць «Пятерочка» заявила про активне розширення в східній частині країни, а великий продавець побутової та компʼютерної техніки «М.Видео» відкриває свої салони в невеликих, доти бідних містах на кшталт Солікамська чи Волжська. «Один місцевий з російського міста Чебоксари, який попросив не називатися, повідомив нам про помітну різницю в кількості людей, які беруть у його місті каву навинос. “У ці дні можна провести пів години в черзі у фастфуд-ресторан, ― каже він. ― У найпрестижніших закладах доводиться бронювати столик за тиждень до візиту, чого точно не траплялося раніше”».

Інша співрозмовниця видання, жінка з 30-тисячного міста Шумерля, каже, що тепер майже всі місцеві жінки відвідують манікюрні салони, а ще в місті зʼявився перший салон грумінгу для тварин. От тільки якихось серйозніших покупок росіяни зазвичай не роблять. Через інфляцію банки видають кредити під величезний відсоток, і на іпотеку чи автівку заробленого через війну не вистачає.

І ця обставина ― одна з кількох, що свідчать про системні проблеми в російській економіці, які яскраво проявляться, коли воєнний локомотив Кремля зупиниться. Про це пише The Wall Street Journal, констатуючи, що ці гроші в підсумку йдуть «у пісок» ― їх просто проїдають. А Фонд національного добробуту, який мав би бути резервом на чорний день, уже на дві третини порожній. «Принаймні 40% економічної активності забезпечили витрати, повʼязані з війною, ― йдеться в матеріалі. ― Питання лише, як підтримати такий самий рівень активності після завершення війни. Так, протягом принаймні кількох років доведеться витрачати чималі гроші на військо, щоб відновити його потенціал. Але звідки брати цей ресурс?»

Теперішня підтримка російських витрат відбувається за рахунок майбутніх перспектив: у Росії слабко розвиваються інновації, країні бракує робочої сили, туди не йдуть інвестиції. Ситуацію яскраво ілюструє те, що виробник одягу Gloria Jeans закрив дві свої російські фабрики, а ще дві перепрофілював на пошиття військової форми. А один з бізнес-центрів у Санкт-Петербурзі, який раніше займали компанії у сфері IT й енергетики, тепер орендує виробник дронів.

Щоб російська економіка та грумінгові салони в глибинці мали шанс, потрібне відкриття ринків і повернення іноземних інвестицій, пише видання. А навіть якщо перемирʼя принесе послаблення санкцій, гроші все одно не потечуть до Росії річкою через репутаційні проблеми й недовіру інвесторів до Кремля. А отже, спершу має серйозно змінитися російська політика ― чого поки годі чекати.

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