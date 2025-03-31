Влада німецького острова шукає мера через оголошення в газеті

Влада острова Вангероге, що в Північному морі, шукає кандидатів на посаду мера — відповідне оголошення зробили в місцевій газеті.

Про це повідомляє Spiegel.

Рішення публічно шукати голову острова ухвалили представники «Християнсько-демократичного союзу», Соціал-демократичної партії Німеччини й «Союзу 90/Зелені». Річ у тім, що в адміністрації Вангероге бракує кваліфікованих спеціалістів.

В оголошенні вказують, що претендент на керівну посаду в ратуші має жити на цьому острові, мати вищу освіту або карʼєрну кваліфікацію для адміністративної служби та відповідний професійний досвід. Мером може стати людина віком від 23 до 67 років, яка є громадянином Німеччини або держави-члена ЄС. Термін повноважень на посаді становить вісім років.

Дата виборів призначена на 17 серпня. Зацікавлені кандидати можуть подавати заявки до 14 червня, одна людина вже зробила це. На острові не вперше вдаються до такої стратегії: у 2024 році влада шукала доглядача старого маяка, головної памʼятки Вангероге. Тоді в конкурсі на посаду взяла участь понад тисячу людей.

А сім років тому політпартії через газети шукали нового мера після несподіваної смерті тодішнього голови мерії. Ратушу очолив Марсель Фангор, який побачив оголошення. Його місце вільне відтоді, як у 2023 році він подав у відставку.