В Україні заочно засудили дружину російського військового, яка закликала ґвалтувати українок

Шевченківський районний суд Києва заочно засудив до 5 років ув’язнення громадянку РФ Ольгу Биковську. Вона закликала свого чоловіка — російського військовослужбовця Романа Биковського, який брав участь у війні проти України, ґвалтувати українських жінок.

Про це повідомило «Радіо Свобода», що має рішення суду.

У квітні 2022 року проєкт «Схеми» разом із російською службою «Радіо Свобода» ідентифікували подружжя Биковських, фрагмент розмови яких перехопила Служба безпеки України. У ньому російський військовий спілкувався з дружиною, яка, сміючись, заохочувала чоловіка «ґвалтувати українських баб».

У розмові з журналістами Роман Биковський заявив, що голос на записі СБУ — не його. Хоча його голос — такий самий, як на записах правоохоронців. Голос Ольги Биковської також повністю збігається з голосом на опублікованому українською спецслужбою аудіозаписі. Під час розмови з журналістами вона повідомила, що її чоловік перебував у Севастополі, уточнивши, що він лікується в шпиталі після поранення. Де саме – сказала, що не знає.

Після цього Ольга Биковська перервала розмову і скидала подальші дзвінки. На повідомлення у соціальних мережах ані Роман Биковський, ані його дружина більше не відповіли. Після розмови Ольга взагалі видалила сторінку в російській соцмережі «ВКонтакте».

Український суд визнав Биковську винною в порушенні законів і звичаїв війни. Нині вона в міжнародному розшуку, а вирок почнуть рахувати з моменту її затримання. Також вона має компенсувати державі понад 15 тисяч гривень на процесуальні витрати, зокрема, судову лінгвістичну семантико-текстуальну експертизу та експертизу звукозапису голосів Биковських.