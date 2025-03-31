Bloomberg: Премʼєрка Італії серйозно занепокоєна поведінкою Трампа, але не критикує його публічно

Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та її команда серйозно занепокоєні поведінкою президента США Дональда Трампа. Однак публічно його не критикують, побоюючись гніву Білого дому.

Про це пише Bloomberg.

Мелоні сподівалася, що контакти з Дональдом Трампом зміцнять її позицію в центрі європейської політики. Тож вона була єдиною європейською лідеркою, яка приїхала на інавгурацію Трампа. А ще зустрічалася з президентом у його резиденції «Мар-а-Лаго», підтримувала контакти з мільярдером і соратником Трампа Ілоном Маском і казала, що очікує на візит до Білого дому.

Але це не допомогло.

Ідея Мелоні полягала в тому, щоб під час цього візиту домовитися про бодай часткове скасування мит США на імпорт з Європейського Союзу. Але точної дати ще не призначили. Тож італійські автовиробники, як-от Stellantis NV, все одно постраждають від тарифів США. А виробник суперкарів Ferrari обіцяє, що підніме ціни на деякі моделі в Штатах.

Bloomberg зазначає, що Мелоні прагне утвердитися як ключова фігура як у ЄС, так і у відносинах із США. Минулорічний саміт G7 («Групи семи») в Італії показав вміння Мелоні співпрацювати з різними політичними силами у часи зростаючих розбіжностей. Однак її спроби балансувати у відносинах із Трампом не йдуть на користь. Охолодження в стосунках із Білим домом підживлює проблеми Мелоні й в Італії.

Окрім того, неназвані італійські посадовці кажуть, що Мелоні намагалася через дипломатів зв’язатися з Білим домом, але поки що це не принесло жодних результатів.

«Недостатньо спробувати пом’якшити Трампа, використовуючи ретельно вивірені слова — він розриває НАТО. Канат, яким ходить Мелоні, стає все тоншим і тоншим», — сказала депутатка від опозиційної Демократичної партії Італії Лія Квартапелле.