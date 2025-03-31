На Хмельниччині знайшли найдавніші сліди обробки кісток мамонта — люди робили це сотні тисяч років тому

У селищі Меджибіж Хмельницької області українські археологи виявили найдавніші сліди обробки кістки мамонта давніми людьми. Вік знахідок може сягати 400 тисяч років.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі International Journal of Osteoarchaeology.

Вчені аналізували рештки мамонта степового зі стоянки первісних людей в Меджибожі. Це стоянка часів раннього палеоліту, тобто давньої кам’яної доби. Там знайшли 24 невеликих фрагменти бивнів завдовжки щонайбільш п’ять сантиметрів. Одинадцять знахідок мали сліди обробки, зокрема, вони були загострені з обох боків.

Дослідники назвали вістрям невеликий шматок бивня, краї якого сходяться під гострим кутом. Поки невідомо, чи справді його використовували для списа. Ще один артефакт був овальним.

Stepanchuk & Naumenko / International Journal of Osteoarchaeology, 2025

Незрозуміло, що саме давні люди виготовляли з кісток тварин. Припускають, що знайдені предмети могли й не бути ужитковими. Можливо, на них молодь навчалася працювати з твердішими матеріалами, наприклад камінням. З іншого боку, кістки могли використовувати, бо в регіоні бракувало кращих матеріалів.