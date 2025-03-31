Apple додасть ШІ-лікаря до свого застосунку «Здоровʼя». Ось як він працюватиме

Apple планує масштабно оновити застосунок «Здоров’я» в оновленні операційної системи iOS 19.4. Уже наступного року до застосунку додають функцію лікаря та коуча з тренувань — на основі штучного інтелекту.

Про це пише Bloomberg.

Ця функція надаватиме персоналізовані рекомендації про здоров’я користувача. Інформацію збиратимуть із даних з ваших пристроїв — чи то iPhone, Apple Watch, навушники, чи продукти сторонніх розробників. А потім ШІ-тренер, проаналізувавши дані, надасть персональні рекомендації для покращення здоровʼя.

Поради супроводжуватимуться відео від медичних експертів. Наприклад, якщо годинник Apple Watch зафіксує погіршення серцевого ритму, користувач отримає відео про ризики серцевих захворювань.

У застосунок також додадуть можливість відстежувати харчування. Це сфера, яку Apple майже не розвивала. Зараз у застосунок «Здоровʼя» можна вводити дані про спожиті вуглеводи чи кофеїн, однак функцію хочуть покращити — і це дозволить Apple конкурувати з провідними сервісами, наприклад MyFitnessPal або навіть Noom. Допомагатиме користувачам у цьому також ШІ-коуч.

Крім того, Apple планує інтегрувати в «Здоровʼя» ШІ-коучинг для тренувань, який допомагатиме покращувати техніку вправ. Надалі ця функція може бути частиною Apple Fitness+.

Оновлення iOS 19 очікується у вересні цього року, а iOS 19.4 —навесні або влітку 2026 року.