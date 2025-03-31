Масштабні лісові пожежі в Південній Кореї міг влаштувати чоловік, що проводив обряд поминання предків

У Південній Кореї правоохоронці затримали чоловіка, якого вважають причетним до масштабних лісових пожеж, що призвели до загибелі 30 людей і випалили близько 48 тисяч гектарів землі.

Про це передає південнокорейське агентство Yonhap.

Чоловіка підозрюють у тому, що він спричинив пожежу вранці 22 березня, виконуючи обряд поминання предків на сімейній могилі на пагорбі в окрузі Уїсеонг, провінція Північний Кьонсан. Вогонь швидко розповсюдився на прилеглі Андонг, Чонсон, Йонʼян і Йонгдеок через поривчастий вітер і суху погоду.

За даними поліції, підозрюваний заперечує звинувачення щодо себе.

Yonhap

Наразі лісові пожежі в провінціях Північний і Південний Кьонсан повністю локалізовані. Вогонь встиг зруйнувати понад 3 тисячі будинків, 30 об’єктів культурної спадщини та близько 2 тисяч сільськогосподарських споруд.

Уряд створює тимчасові притулки в навчальних центрах і приватних закладах, щоб підтримати переміщених мешканців і допомогти їм швидко повернутися до звичайного життя. Постраждалі також отримають екстрену допомогу, психологічну та медичну підтримку.