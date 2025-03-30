Премʼєр Ізраїлю Нетаньягу поїде до Угорщини, попри ордер на арешт від МКС

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу планує поїздку до Угорщини 2 квітня, попри ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Про візит до Будапешту повідомила канцелярія премʼєра, передає AFP.

Під час перебування в Угорщині Нетаньягу зустрінеться зі своїм угорським колегою Віктором Орбаном, а також з іншими угорськими високопосадовцями перед поверненням до Ізраїлю 6 квітня.

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галланта в листопаді 2024 року. Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі Гази. Де-юре для них закриті 123 країни.

Тоді Віктор Орбан надіслав запрошення Нетаньягу та засудив рішення МКС, назвавши його «ганебним». Угорщина підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду й ратифікувала його. Тобто Угорщина формально схвалила статут, але не змінила законодавство для його впровадження.

Після того, як МКС видав ордер на арешт Путіна, Угорщина також заявляла, що не збирається заарештовувати його на своїй території, бо за угорською правовою системою у Будапешта немає законних підстав арештовувати російського президента.