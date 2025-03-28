Україна отримає новий транш на $400 млн від Міжнародного валютого фонду

Україна незабаром отримає новий транш допомоги від Міжнародного валютного фонду на $400 мільйонів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила сьомий перегляд програми Extended Fund Facility (EFF), завдяки чому найближчим часом гроші передадуть в український бюджет.

Ці кошти допоможуть уряду фінансувати критичні видатки, соцдопомогу, зарплати медиків, учителів тощо.

Разом із цим траншем підтримка державного бюджету України під час повномасштабної війни в межах цієї програми становитиме понад $10 мільярдів.

Програма розширеного фінансування (EFF) для України від МВФ діє з 2023 року і розрахована на чотири роки — до 2027-го. Загальний обсяг програми становить $15,6 мільярда. EFF є частиною пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить приблизно $122 мільярди.

Від початку повномасштабного вторгнення всі власні надходження українського держбюджету йдуть на фінансування оборони; такі видатки становлять понад половину бюджету. Усі цивільні видатки держбюджету Україна фінансує за рахунок іноземної фінансової допомоги.