У центрі Мʼянми стався потужний землетрус — у сусідньому Таїланді через нього впав хмарочос (оновлено)

У центральній частині Мʼянми 28 березня стався сильний землетрус, поштовхи відчувались у сусідньому Таїланді.

Про це пише Reuters.

Оновлено о 12:15. За даними місцевого медіа Khit Thit, близько 20 людей загинули через руйнування мечеті у місті Мандалай.

Крім того, The New York Times пише, що троє людей загинули в Таїланді, а в Мандалаї близько 200 людей отримали поранення.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус мав магнітуду 7,7 і залягав на глибині 10 км. За ним послідував потужний афтершок.

Епіцентр був приблизно за 17,2 км від міста Мандалай з населенням близько 1,2 мільйона людей.

Приблизно за 12 хвилин після першого землетрусу поблизу міста Сагаінг стався другий — його магнітуда була 6,4.

Унаслідок землетрусу в центральній частині країни завалився міст, що зʼєднує регіони М’янми Ава і Сагаінг.

Підземні поштовхи відчувалися також по всьому Таїланду, включно зі столицею Бангкок і північним містом Чіангмай, а також в китайських провінціях Юньнань і Гуансі, що розташовані по сусідству з Мʼянмою.

У соцмережах публікують відео, як через землетрус впав недобудований хмарочос у Бангкоку.

Про жертв наразі не повідомляється. Як зазначає CNN, Мʼянма погано оснащена для боротьби з катастрофою такої сили та масштабу — це одна з найбідніших країн Азії.