На фронті про ймовірне майбутнє перемирʼя не свідчить геть нічого. Огляд матеріалів іноземних медіа 27 березня

«Польовані дронами, переслідувані снайперами й оточені мінними полями, солдати, які воюють в Україні, не можуть ризикувати навіть незначним розпорошенням уваги. Тому полковник Дмитро Паліса, командир 33 ОМБр, наказує своїм солдатам ігнорувати балачки довкола ймовірного припинення вогню. “Вони починають розслаблятись, замислюються про всяке, надягають рожеві окуляри й думають, що завтра буде простіше. Ні, ― сказав він у розмові на командному посту на східному фронті. ― Ми стрілятимемо, доки не отримаємо наказ зупинитись”». Так починається матеріал The New York Times про настрої на українському фронті на тлі розмов про перемирʼя.

Частина військових точно не проти відпочинку. Але спекуляцій щодо ймовірного припинення вогню стільки, що багато хто вже кинув за цим стежити ― а бої на фронті «такі ж інтенсивні, як і завжди». З одного боку, інтенсивними боями кожна сторона намагається отримати додаткові аргументи на переговорах. З іншого, бої показують, наскільки обидві сторони скептично ставляться до ймовірного успіху Білого дому в спробах примирити жертву й нападника.

Журналісти видання стверджують, що моральний стан українських бійців зараз кращий, ніж був раніше. Цьому сприяють і успішні контратаки, і помітна виснаженість росіян, і впорядкованість справ під новим керівництвом командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого. При цьому бійці очікують, що невдовзі може стати складніше. Росіяни скерують на схід України частину військ, які вивільнились на Курщині, а також на тлі переговорів ворог може спробувати атакувати Сумщину, Харківщину та північ Запорізької області. Принаймні, про такі плани росіян каже Володимир Зеленський.

Тим часом війна продовжує змінюватись: усе частіше на фронті зустрічаються дрони на оптоволоконному управлінні. «Коли це були звичайні дрони, ми могли їздити відносно вільно. Зараз за кілька днів мої хлопці втратили 10 транспортних засобів», ― каже командир одного з фронтових підрозділів. Це змушує бійців обладнувати техніку додатковими захисними конструкціями, додаючи бойовим діям естетики фільму «Шалений Макс».

Опитані виданням бійці вірять, що бойові дії триватимуть доти, доки ціна миру не стане зависокою для Кремля, а Україна не стане достатньо сильною, щоб стримати будь-яку майбутню атаку росіян.

«Ми боремось за право на життя, ― каже виданню капітан Юрій Федоренко, командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес». ― Американці мають розуміти, що суть не у витисканні з України якогось абстрактного миру. Такий мир неможливий ― оскільки не Україна почала цю війну».

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