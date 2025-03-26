Вчені розшифрували стародавній рукопис із циклу легенд про короля Артура

Учені розшифрували стародавній рукопис із циклу легенд про короля Артура і його вчителя Мерліна. Рукопис майже 400 років ховався у палітурці юридичного реєстру з часів королеви Єлизавети I.

Про це пише ВВС.

Рукопис випадково знайшли у 2019 році в бібліотеці Кембриджського університету. Його вклали в палітурку реєстру 1580 року, призначеного для обліку маєтку Гантінгфілд у Саффолку. Тож довгий час бібліотекарі його не помічали.

Фрагмент Suite Vulgate du Merlin.

Фрагмент підписаний як Suite Vulgate du Merlin — один із романів про Мерліна з анонімної серії артурівських переказів. Дослідники вважають, що у світі залишилося менше 40 примірників цього твору — і кожен з них унікальний, адже його переписували різні автори зі своїм унікальним стилем.

Манускрипт написали старофранцузькою мовою приблизно у 1300 році. Він розповідає захопливе продовження пригод чарівника Мерліна та юного короля Артура.

У цьому переказі Мерлін — син жінки, яка завагітніла від диявола, — володіє здатністю змінювати вигляд: спочатку перетворюється на сліпого арфіста, що зникає у повітрі, а потім з’являється у подобі лисіючої дитини, що віддає накази королю Артурові, не маючи на собі білизни. Також він просить право нести штандарт Артура в битві — і недарма, бо повертається з вогнедишним чарівним драконом.

Ось як науковці розшифровували манускрипт.

Манускрипт написаний старофранцузькою мовою, яка була поширена на території Великої Британії в епоху нормандського завоювання. У той час артурівські романи були особливо популярні серед шляхтянок. У ньому змальовували раннє правління Артура, створення Круглого столу, його шлюб із Гвіневрою та союз із Мерліном. Цей текст став основою для переказу легенди про Святий Грааль у зв’язній формі.

Завдяки новітнім технологіям — мультиспектральній зйомці, КТ-скануванню та 3D-моделюванню — дослідники змогли віртуально «розгорнути» пергамент, не пошкодивши його, та зробити видимими вицвілі чорнила. Це дозволило виявити навіть найменші хімічні сліди чорнила, невидимі неозброєним оком.