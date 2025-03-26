Вчені розшифрували стародавній рукопис із циклу легенд про короля Артура

Учені розшифрували стародавній рукопис із циклу легенд про короля Артура і його вчителя Мерліна. Рукопис майже 400 років ховався у палітурці юридичного реєстру з часів королеви Єлизавети I.
Про це пише ВВС.
Рукопис випадково знайшли у 2019 році в бібліотеці Кембриджського університету. Його вклали в палітурку реєстру 1580 року, призначеного для обліку маєтку Гантінгфілд у Саффолку. Тож довгий час бібліотекарі його не помічали.
Фрагмент підписаний як Suite Vulgate du Merlin — один із романів про Мерліна з анонімної серії артурівських переказів. Дослідники вважають, що у світі залишилося менше 40 примірників цього твору — і кожен з них унікальний, адже його переписували різні автори зі своїм унікальним стилем.
Манускрипт написали старофранцузькою мовою приблизно у 1300 році. Він розповідає захопливе продовження пригод чарівника Мерліна та юного короля Артура.
У цьому переказі Мерлін — син жінки, яка завагітніла від диявола, — володіє здатністю змінювати вигляд: спочатку перетворюється на сліпого арфіста, що зникає у повітрі, а потім з’являється у подобі лисіючої дитини, що віддає накази королю Артурові, не маючи на собі білизни. Також він просить право нести штандарт Артура в битві — і недарма, бо повертається з вогнедишним чарівним драконом.
Манускрипт написаний старофранцузькою мовою, яка була поширена на території Великої Британії в епоху нормандського завоювання. У той час артурівські романи були особливо популярні серед шляхтянок. У ньому змальовували раннє правління Артура, створення Круглого столу, його шлюб із Гвіневрою та союз із Мерліном. Цей текст став основою для переказу легенди про Святий Грааль у зв’язній формі.
Завдяки новітнім технологіям — мультиспектральній зйомці, КТ-скануванню та 3D-моделюванню — дослідники змогли віртуально «розгорнути» пергамент, не пошкодивши його, та зробити видимими вицвілі чорнила. Це дозволило виявити навіть найменші хімічні сліди чорнила, невидимі неозброєним оком.
- Легенди про короля Артура — це цикл середньовічних історій про британського правителя, який об’єднав королівство, витягнув меч із каменя (що довело його божественне право на трон), створив Круглий стіл та зібрав навколо себе відважних лицарів. Разом вони боролися за справедливість, шукали Святий Грааль і захищали королівство від загроз, зокрема від саксів.