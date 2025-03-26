Reuters: Китай намагається переманити звільнених службовців США, зокрема дослідників ШІ

Мережа компаній, якою керує таємна технологічна корпорація Китаю, хоче найняти на роботу нещодавно звільнених державних службовців США.

Про це агентству Reuters розповів Макс Лессер, старший аналітик з питань нових загроз центру Foundation for Defense of Democracies, що базується у Вашингтоні.

Вакансії розмістили, зокрема, на ресурсах з пошуку роботи Craigslist і LinkedIn. Деякі компанії, від яких надійшли пропозиції, входять до широкої мережі фейкових консалтингових і рекрутингових фірм. Їхня мета — працевлаштування американських ексслужбовців і дослідників штучного інтелекту, каже Лессер.

Він дізнався, що чотири організації іноді мали цифрові звʼязки — наприклад, спільні вебсайти й сервер. Інтернет-ресурси фірм, серед яких RiverMerge Strategies і Wavemax Innovation, мають спільну IP-адресу із Smiao Intelligence, яка надає інтернет-послуги. Аналітик стверджує, що вона застосовує «добре відпрацьовані» методи китайської розвідки.

«Мережа намагається використати фінансову вразливість колишніх федеральних службовців, які постраждали від нещодавніх масових звільнень», — каже Макс Лессер.

Фахівці вважають випадок яскравим прикладом того, як іноземні структури намагаються збирати розвіддані від співробітників, скорочених адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Анонімний представник Білого дому додав, що КНР постійно намагається використати «вільну і відкриту систему» Сполучених Штатів, вдаючись до шпигунства і примусу.

Деякі американські посадовці з найвищим рівнем допуску до держтаємниці не отримали інструктаж перед відʼїздом, пише Reuters. Інструкції включають рекомендації щодо дій в разі звернення іноземних опонентів.