Ідеологічно американський рух MAGA стає все ближчим до російських націоналістів. Огляд матеріалів іноземних медіа 25 березня

Колись русофілія була прерогативою американських лівих, які захоплювались сталінізмом чи радянськими тоталітарними практиками. Тепер захоплення російськими підходами демонструють американські праві, пише The Economist ― і проблема в тому, що ліві в США зазвичай були на маргінесі, тоді як праві зараз істотно впливають на політику Вашингтону. Так, «обожнюваний колись лівими, а тепер правими конспірологами» журналіст Гленн Грінвальд відвідав Москву й узяв захоплене інтервʼю в російського фашистського ідеолога Олександра Дугіна. Схоже зробив Такер Карлсон ― у розмові зазначивши, що спершу її планували без камер, «але почали звучати настільки цікаві тези, що ми дістали кілька операторів і організували зйомки». І це не просто бажання хайпувати на близьких до MAGA тезах, пише видання. Ідеологічно США за нової влади та Росія за незмінної стають усе ближчими.

Праві у США вважають, що мають диктувати свої умови іншим країнам чи регіонам на кшталт Гренландії чи Панами ― а отже й Росія може сама розбиратися з Україною як частиною сфери своїх інтересів. Обидві сторони бачать світ мультиполярним. Втручання в справи далеких країн ― зокрема, захист України чи Європи ― американські праві тепер вважають зайвим авантюризмом, і це близьке до позицій Кремля.

Для України в цьому ідеологічному зближенні росіян та американців є лише погані новини. Дугін ще в 1997 році писав, що українська держава ― велика загроза російській імперській величі, а сама вона не має підстав для існування, оскільки етнічно не є унікальною, географічно її положення нібито не є цінним, а «культурно вона не несе якогось важливого меседжу». Ці твердження навіть у самій Росії тривалий час не сприймали всерйоз ― і 2014 року, після анексії Криму, заяви Дугіна стали настільки антинауковими, що його навіть виключили з Московського державного університету. Але з часом його суспільна вага, як і неадекватність російського керівництва, зростали.

Станом на зараз складно сказати, що Дугін з його світоглядом самотній у світі. На схожих засадах стоять орбанізм в Угорщині, болсонарізм у Бразилії ― і MAGA-рух у Сполучених Штатах. Це консервативні, протекціоністські, патріархальні рухи, які суперечать ключовим ліберальним цінностям. І хоча Трамп прагне зменшити державний вплив, тоді як Путін ― лише посилити державу, загалом схожого між двома правими течіями набагато більше, ніж відмінного, пише видання. І Стів Беннон, впливовий протрампівський медійник і аналітик, і Кертіс Ярвін, ідеолог сучасних американських правих, сходяться з росіянами в тому, що «все ліберальне ― погане».

«Американські демократи переконали себе в тому, що Трамп ― продукт російської розвідки, а перемогу в 2016-му йому забезпечило втручання Путіна у вибори. Жодна з цих тез не підкріплена доказами ― але це дало їм привід недооцінювати силу трампізму, аж доки він не тріумфував у 2024 році. І цей досвід також зблизив Трампа з Росією. “Путін пройшов разом зі мною через купу всього. Він теж пережив підозріле полювання на відьом”, ― згадував Трамп під час своєї сварки з Зеленським у Білому домі. Тож, схоже, американські ліберали пропускають зростання чогось більш серйозного й загрозливого, ніж просто симпатію одного президента до іншого», ― підсумовує видання.

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