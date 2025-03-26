Данія призиватиме жінок до армії з 2026 року

Данія прискорює реформи стосовно збільшення чисельності Збройних сил — країна почне призивати жінок до армії з наступного року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зараз жінки можуть приєднатися до війська добровільно, тоді як чоловіки зобовʼязані служити, якщо їх призивають. Копенгаген поширить обовʼязковий військовий призов на жінок на рік раніше, ніж спочатку планували, заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен на брифінгу 25 березня.

Міноборони Данії також хоче витратити 12 мільярдів крон на інвестиції в тяжку бригаду Данії — вона призначена для боїв з використанням танків, бронетехніки й артилерії та може брати участь в операціях НАТО.

Гроші також підуть на купівлю двох літаків-заправників у повітрі. Витрати профінансує урядовий Фонд прискорення, про створення якого оголосили в лютому. Данія планує збільшити оборонні витрати, щоб ефективніше протистояти загрозі з боку Росії, що дедалі зростає, пише Bloomberg.