У Колорадо замінять портрет Трампа — раніше він поскаржився, що на зображенні його спотворили

У Капітолії штату Колорадо у США замінять портрет Дональда Трампа — раніше президент поскаржився, що на зображенні його спотворили й він там страшко. Зараз картину вже зняли.

Про це пишуть Associated Press і The Gurdian.

Республіканці Колорадо зібрали понад $10 тисяч на портрет Трампа, який відкрили у 2019 році. У своїй заяві демократи Палати представників заявили, що тепер його приберуть на вимогу лідерів республіканців у законодавчому органі, бо він нібито спотворює зовнішність президента.

Республіканець Пол Лундін, який попросив прибрати портрет, казав про необхідність замінити його тим, що «зображує його [Трампа] сучасну подобу». Республіканці не сказали, як вони будуть платити за новий портрет і хто зможе його зробити.

Демократи не були проти заміни портрета і заявили, що якщо республіканці хочуть витрачати час і гроші на новий портрет, це їхня справа.

Що передувало

Напередодні, 24 березня, Трамп написав, що «нікому не подобаються погані портрети або малюнки, що зображують їх самих». Але його портрет, який вивісив у Капітолії Колорадо, «навмисно спотворений до рівня, якого я раніше ніколи не бачив».

Тоді він сказав, що його портрет «гірший за всіх» у той час, коли художниця гарно намалювала експрезидента Барака Обаму. Трамп сказав, що він би вважав за краще не мати портрета взагалі, ніж мати такий. Він додав, що багато людей з Колорадо дзвонили і писали зі скаргами, і вони справді обурені цим.

Обидва портрети малювала художниця Сара Бордман. Раніше вона сказала, що важливо, аби її зображення Обами й Трампа виглядали «аполітичними».