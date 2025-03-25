У Чехії стався вибух на складі боєприпасів

У Чехії в комплексі Poličské strojírny, а саме на складі боєприпасів, стався вибух. Одна людина поранена і перебуває у важкому стані. Її доставили рятувальним вертольотом до лікарні.

Про це передає чеське новинне агентство České noviny.

Інцидент стався на одному з обʼєктів компанії STV Group, яка виготовляє боєприпаси. За інформацією правоохоронців, можливою причиною вибуху є збій у технології виробництва в одному з цехів.

Пожежники оголосили третій рівень пожежної тривоги з чотирьох можливих. На місці працюють два екіпажі рятувальників і вертоліт.

Комплекс Poličské strojírny належить холдингу STV Invest, який орендував частину приміщень підприємства. Завод STV Group у Полічці виробляє великокаліберні боєприпаси, займається ремонтом військової техніки, постачає запчастини.

На цьому комплексі вже були подібні інциденти. У вересні 2015 року в цеху розміром приблизно 100 на 50 метрів вибухнуло 320 тонн пороху. Від ударної хвилі дах будівлі відлетів на понад 50 метрів у ліс.

У лютому 2017 року серія вибухів на заводі поранила 19 людей, зокрема рятувальників. Вибух в одному з цехів спричинила пластична вибухівка, яка була частиною боєприпасів і здетонувала всередині гідравлічного преса. Після цього почалася пожежа, що призвела до нових вибухів.