На Чернігівщині знищують цвинтар з похованнями жертв Голодомору

У Чернігівській області знищують цвинтар з похованнями жертв Голодомору 1932—1933 років. Це сталося в селі Івківці Ладанської громади, що на Прилуччині.

Про це повідомили місцевий телеканал «Прилуки» і Національний музей Голодомору-геноциду.

Журналісти побачили, як на місці масового поховання працюють бульдозери та інша техніка. Місцеві розповіли, що їх не попереджали про роботи і не радилися з ними. Вони звернулися до селищного голови з проханням зупинити роботи, бо на кладовищі покояться їхні вбиті голодом родичі.

Як розповів івківчанин Микола Данілішін, на цвинтарі похований його дід Денис Череп.

«Третина цього цвинтаря була заповнена під час Голодомору. Люди вмирали. Їх возили возами, а закопували, як худобу, без трун. Мого діда так само закопали. З дому забрали все, навіть квасолю, все вигребли... Для діда викопали яму, поки його візком привезли, вже четверо там лежали. Люди не могли викопати навіть ями, не було сил», — поділився історією чоловік.

Національна книга памʼяті свідчить, що в роки Голодомору в Івківцях від голоду загинули щонайменше 162 людини, серед них багато дітей. Ця цифра — тільки ті смерті, які офіційно зафіксовані.

Селищний голова Роман Ювченко каже, що роботи на місці цвинтаря ведуть, бо є рішення виконавчого комітету та відповідно до програми благоустрою. За його словами, у плані територіальної громади ця ділянка не вважається кладовищем.

Насправді ж цвинтар у Івківцях зазначений як одне з понад тисячі місць масового поховання на території України в геоінформаційній системі «Місця масового поховання жертв Голодомору-геноциду».

Національний музей Голодомору-геноциду звернувся до голови Ладанської ТГ та голови Прилуцької РДА і повідомив їх про цінність і важливість збереження цього місця поховання періоду Голодомору, а також закликав максимально відновити благоустрій меморіальної території та маркувати її.